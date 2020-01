NBA. Toronto Raptors haalt zwaar uit tegen de Wizzards

Toronto Raptors heeft vrijdag met een 140-111 zege zwaar uitgehaald tegen Washington Wizzards in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Norman Powell was voor de regerende NBA-kampioen goed voor 28 punten, het hoogste aantal in zijn carrière. De Raptors passeerden in oktober tegen de Wizzards al eens de kaap van 140 punten, maar hadden daar toen wel extra tijd voor nodig.

Met de 27e zege van het seizoen blijven de Raptors op de vierde plaats in de Eastern Conference, waarin Milwaukee Bucks met tien overwinningen meer autoritair aan de leiding staat. Miami Heat verstevigde zijn tweede plaats met een 108-115 zege tegen Oklahoma City Thunder, Boston Celtics is derde.