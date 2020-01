Anuna De Wever gaat opnieuw spijbelen in Brussel voor meer propere oceanen

Na bijna vier maanden in het buitenland te hebben vertoefd, duiken Anuna De Wever, haar zus Josefien Hoerée en het Waalse Youth for the Climate-boegbeeld Adélaïde Charlier weer op in eigen land. Op 7 februari roepen ze jongeren opnieuw te spijbelen voor het klimaat. De actie, voor meer propere oceanen, vindt plaats in Brussel.