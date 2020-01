PS zet Emir Kir uit partij na ontmoeting met extreemrechtse Turken

De burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir, zegt dat hij een man is van links, van overtuiging en actie. Zijn resultaten op federaal en lokaal niveau pleiten in zijn voordeel en tonen een gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts aan. Dat stelt Kir zaterdag in een reactie op de beslissing van de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie om hem uit de partij te zetten. Kir kan nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar laat in het midden of hij dat van plan is.