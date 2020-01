Greet Minnen in Australië voor eerste keer op hoofdtabel Grand Slam

Greet Minnen (WTA-121) heeft zich zaterdag in Melbourne voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van een Grand Slam kunnen plaatsen. In de derde kwalificatieronde voor het Australian Open versloeg ze de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA-143) in 1 uur en 4 minuten met 6-2 en 6-1.

De 22-jarige Minnen is naast haar vriendin Alisson Van Uytvanck (WTA-47), Kirsten Flipkens (WTA-79) en Elise Mertens (WTA-17) de vierde Belg op de hoofdtabel. Van Uytvanck neemt het in de eerste ronde op tegen de Française Fiona Ferro (WTA-63), Flipkens treft de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-21) en zestiende reekshoofd Mertens, in 2018 halvefinaliste, opent tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-82).