F1-kampioen Lewis Hamilton waarschuwt concurrenten: "Ik zal een machine zijn in 2020"

Lewis Hamilton waarschuwt de concurrentie alvast en laat weten dat hij in 2020 op een “ander niveau” zal presteren en dat hij helemaal klaar is voor een vierde wereldtitel op rij.

Als Lewis Hamilton er in 2020 wederom in slaagt om het laken naar zich toe te trekken en wereldkampioen te worden zal hij het record van Michael Schumacher evenaren met zeven titels. De concurrentie mag zich ook al zorgen beginnen te maken want in een post op Instagram laat Hamilton weten dat zijn voorbereiding op het komende seizoen op rolletjes loopt.

"Ik ben in vrede als ik hier (thuis) ben. Ik kan me focussen en mijn geest en lichaam opbouwen zodat ik jaar na jaar terug kan komen. Ik ga dit jaar een machine zijn, op een ander niveau dan ooit tevoren,” schreef de zesvoudige wereldkampioen.

Nog beter doen dan vorig jaar zal alleszins geen sinecure zijn want vorig jaar behaalde Hamilton elf overwinningen en wist hij 413 punten te sprokkelen. Bovendien kan hij komend seizoen niet alleen het aantal wereldtitels van Schumacher evenaren maar ook als het aankomt op het aantal race-overwinningen staat Hamilton maar zeven stuks achter de Duitse recordkampioen.

Dat is heel wat want Hamilton kan zichzelf nog meer de geschiedenisboeken inrijden in 2020, voor zover dat nog niet het geval was. Zijn boodschap op Instagram laat uitschijnen dat hij vastberaden is om er helemaal voor te gaan.

