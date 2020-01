Twee garages beschadigd door brand: hond op nippertje uit aanpalende ren bevrijd

Houthalen-Helchteren -

Een garage op de Herebaan-Oost in Houthalen is vrijdag even voor middernacht bij een uitslaande brand helemaal uitgebrand. De aanpalende garage liep schade op. Het waren toevallige passanten die het vuur opmerkten. Toen ze gingen kijken, zagen ze de vlammen al uit het dak van de ene garage staan. Niemand was thuis in het bijhorende huis. Omdat de passanten gejammer van een hond hoorden, keken ze rond en zagen ze vlakbij de getroffen garage een hondenren staan. Ze wisten het dier nog op het nippertje uit het hok te bevrijden.