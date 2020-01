Patro-THES, dat is zaterdagavond (20.00u) onze match van het weekend, die dus live te volgen is op onze website www.hbvl.be. In de heenwedstrijd van deze enige Limburgse derby in de hoogste amateurreeks liepen de gemoederen nog hoog op. “Ditmaal moet er alleen over het sportieve gepraat worden, het moet een feest worden voor het Limburgse voetbal.” Wij stelden coaches Stijnen en Vanhoudt vier vragen.