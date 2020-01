Hij komt rond met nauwelijks 1.000 euro per maand, spaarde vorig jaar 30.000 euro bij elkaar en haalt maandelijks zo’n 400 euro op via de beurs. “Over tien jaar wil ik financieel onafhankelijk zijn”, zegt financieel expert Stefan Willems, die de Vlaming in 2020 bewuster met zijn geld gaat leren omgaan.