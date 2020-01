E-commerce is een zegen voor de economie. Vandaag is het voor iedereen mogelijk om elk denkbaar voorwerp te bestellen met één enkele swipe of muisklik. Maar het gemak waarmee consumenten elke dag wereldwijd miljarden pakjes bestellen, heeft een schaduwzijde. De pakjes moeten ook nog geleverd worden. Grote bedrijven zijn inmiddels aan een wedloop bezig om die leveringen te automatiseren.