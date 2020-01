Elke Janssen (30) uit Lanaken onderging deze week een succesvolle beenmergcollectie. Met de stamcellen uit het beenmerg redt ze het leven van een Amerikaanse man of vrouw die aan een zeldzame ziekte lijdt. De ingreep is zeer uitzonderlijk en niet zonder risico. En dat voor iemand die ze niet kent. “Als mijn kind het nodig had, zou ik ook willen dat ze iemand vonden.”