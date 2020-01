Euthanasieproces legt harde levensloop van Tine bloot

Ze werd geboren met psychische problemen, werd als probleemkind geslagen thuis, raakte verslaafd aan drugs en ging in de prostitutie om haar studies te betalen. Het leven van Tine Nys bleek op de eerste procesdag rond haar dood nog een pak harder dan wat geweten was. En dan wat haar familie vertelde. Toen ze veertien was, wilde ze dood. Op haar 38 vond ze heil in euthanasie. In haar laatste sms stond: “Ik ben volmaakt rustig.”