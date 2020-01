Van boogschieten tot Chiro: deze Limburgse gezinnen hebben dezelfde hobby

Hasselt -

Sommigen lijken in de wieg gelegd voor hun job of hobby, bij anderen zit het in de genen. Je kent ze wel, de families waar de dokters zich van generatie tot generatie opvolgen, waar de kinderen gepassioneerd vader volgen naar de lokale politiek, of waar iedereen kiest voor dezelfde hobby als paardrijden of tennis. Wij bezochten vier gezinnen met dezelfde trekjes.