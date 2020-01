‘Luizenmoeder’ Lynn Van Royen: “In het echte leven ben ik wel een felle”

Ze is dertig, moeder van twee zonen, heeft al een mooi parcours in eigen land afgelegd en aan de einder gloort iets wat het begin van een internationale carrière zou kunnen zijn. Het lijkt wel of actrice Lynn Van Royen over de handleiding van het leven beschikt, maar dat is niet zo, zegt ze. Al heeft ze wel een gouden tip: “Als je in een bepaalde situatie zit, is het gevaarlijk om naar het andere uiterste te verlangen, want zo geraak je nooit tevreden.”