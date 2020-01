Hongerige straathond bezoekt elke dag restaurant en wacht geduldig op eten

Een hongerige straathond - die ‘Subway Sally’ wordt genoemd - is erg populair op sociale media nadat er beelden van het dier op TikTok verschenen. Volgens de maker van de beelden bezoekt de hond al “een jaar lang elke dag” de broodjeszaak waar hij werkt, en wacht ze geduldig tot iemand haar iets te eten geeft.

Volgens TikTok’er Kxnuko is Subway Sally(vernoemd naar de broodjeszaak Subway, nvdr.) spijtig genoeg geen uitzondering en zijn er veel straathonden in de buurt van het restaurant. “Het is een arme buurt, waar mensen zich meestal geen eten voor huisdieren kunnen veroorloven”, legt hij uit.

Hij belooft zijn kijkers dat zijn werkgever de hond eten zal blijven geven. “En als we te laat zijn, gaat ze gewoon naar Taco Bell aan de overkant.” Kxnuko vermoedt dat Subway Sally een vaste verblijfplaats heeft, omdat ze elk aanbod om met iemand mee te gaan, afslaat. De man pareert nu ook de kritiek die hij krijgt omdat hij de straathond niet naar het asiel brengt: “Jullie moeten je mond houden.”

De video’s van de straathond - een driedelige serie op TikTok - werden intussen al miljoenen keren bekeken. “Ik ben niet aan het huilen, jij bent aan het huilen”, klinkt het onder meer in de reacties. “Maak haar de mascotte van Subway.”