PVDA schiet in ‘De Grote Colère’ en lost minimumpensioen van 1.500 euro niet

In Antwerpen heeft PVDA vrijdagavond haar nationale nieuwjaarsreceptie gehouden in aanwezigheid van een duizendtal leden en sympathisanten. De uiterst linkse partij trapte er haar voorjaarscampagne af rond de mars “De Grote Colère” - op 1 maart - en partijvoorzitter Peter Mertens trok van leer tegen het huidige “vechtfederalisme” en stelde dat PVDA de strijd voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto na veertig jaar werken zal blijven voeren tot het gerealiseerd raakt.

PVDA had in 2019 heel wat te vieren met een verkiezingsoverwinning die onder meer twaalf Kamerleden (in plaats van twee) en voor het eerst ook vier Vlaamse volksvertegenwoordigers opleverde. Het verschil ...