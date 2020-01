Bedrijf krijgt 3.600 euro boete voor dodelijke elektrocutie

Hechtel-Eksel -

In het proces rond het dodelijk arbeidsongeval van Rudi Geutjens uit Ham is enkel het nutsleidingbedrijf uit Peer veroordeeld tot 3.600 euro boete. Het bedrijf is schuldig bevonden aan een onvoldoende veiligheidsbeleid. De 47-jarige arbeider kwam op 25 augustus 2016 om bij elektriciteitswerken in de Vreedestraat in Eksel.