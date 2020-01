Voor 2.766 euro aan boetes geïnd bij controles op zwaar vervoer

Elf van de 25 vrachtwagens die vrijdag aan de kant werden gehaald bij een controle zwaar vervoer op de Grote Baan in Houthalen waren niet in orde. Vier truckers waren met hun gsm bezig terwijl ze aan het rijden waren, drie vrachtwagens waren overladen, twee chauffeurs bleken niet in orde te zijn met de rij- en rusttijden en er werden nog twee overtredingen op de regelgeving van het transport van gevaarlijke goederen vastgesteld. Het totaal bedrag aan geïnde boetes is 2.766 euro. Voor de controle werkte de politie CARMA samen met de wegeninspectie, controle ADR (vervoer gevaarlijke stoffen) en de dienst toezicht sociale wetten.