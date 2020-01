De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa schrapt de Iraanse hoofdstad Teheran minstens tot 28 maart uit zijn netwerk. De veiligheidssituatie rond de luchthaven en van het Iraanse luchtruim is te onzeker, zo deelde Lufthansa vrijdag mee.

De groep schrapte eerder al zijn vluchten van en naar Teheran voor een tiental dagen, nadat op 8 januari in Iran een Oekraïense Boeing met 176 inzittenden was neergestort. Het vliegtuig bleek per ongeluk ...