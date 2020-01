Het federaal voedselagentschap FAVV roept twee voedingssupplementen terug: ‘Gouttes d’amour’ en ‘Miel du Soudan aphrodisiaque’, twee afrodisiaca voor mannen. Bij een staalname stelden inspecteurs vast dat er een medicijn in was verwerkt.

De inspecteurs vonden de voedingssupplementen in een winkel. Uit controles bleek dat er Sildenafil in zat. “Dat is de actieve stof van erectiepillen. Een geneesmiddel dus, dat niet in voedingssupplementen ...