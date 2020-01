Ham - In de Genebemdestraat in Kwaadmechelen heeft de politie vrijdag een diefstal van stroom vastgesteld. De energiemaatschappij had op het adres een controle uitgevoerd omdat er al lang geen elektriciteit was afgenomen. Daar bleek dat er een illegale aftakking voor de meter was gemaakt. Er werd een proces-verbaal opgesteld.