Beringen - Bij de politie is vrijdag even voor 12 uur een inbraak in een tuinhuis op Terhulzen gemeld. De bewoonster was maar even weg geweest. In die tijd hadden dieven hun buit klaargezet. Vermoedelijk werden ze verrast door de snelle thuiskomst van de bewoonster. Want op het eerste gezicht lijkt er niets weg te zijn.