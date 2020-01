Een man in Missouri in de Verenigde Staten klampt zich vast aan de motorkap van een rijdende SUV op een drukke weg. De man, die vreemd was voor de bestuurster van de wagen, sprong op de motorkap van het voertuig, terwijl de vrouw achter het stuur vertrok in de richting van een snelweg. Toen een groep andere chauffeurs erin slaagde de auto te stoppen, verdween de illegale passagier in enkele nabijgelegen bossen.