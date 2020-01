Drie jaar cel en een boete van 8.000 euro: dat is de straf die een man uit Geetbets kreeg voor het telen van wiet. Hij moet ook 58.000 euro betalen voor het illegaal aftappen van elektriciteit terwijl 120.000 euro aan drugsgeld werd verbeurd verklaard.

De wietplantage werd op 5 oktober 2018 ontdekt naar aanleiding van een brand in de woning van de man aan de Wolfhaagweg in Geetbets. De politie trof in de woonst ...