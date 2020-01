In een zitting achter gesloten deuren is vrijdag twee jaar cel gevraagd tegen ex-diaken J. J. (58) uit Heusden-Zolder. Hij staat terecht voor aanranding van de eerbaarheid.

Het misbruik zou in de periode 2001-2003 hebben plaatsgevonden. J. J. was toen directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden. De rechtszaak kwam er nadat twee slachtoffers een klacht met burgerlijke ...