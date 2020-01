Limburgs Landschap - Stukje Noordzee in Bergerven

Maaseik - Dirk Ottenburghs van Limburgs Landschap vertelt over leuke ontdekkingen en gebeurtenissen in de Limburgse natuur.

Geen paniek! De zeespiegel is nog niet tot aan onze mooie provincie gestegen. Dus je hoeft niet op zoek naar hogere oorden of je brandpolis na te kijken of er zeewaterschade in staat. Voorlopig.

Neen, ik wil enkel laten weten dat er al enkele weken een zee-beest ronddobbert op grote plas in natuurgebied Bergerven in Maaseik. Een grote zee-eend. Een soort die normaal gezien in een stevige groep moet dobberen op de golven van onze bekende Noordzee, een paar kilometers voor de Belgische kust.

Wat doet deze puber, want het ging om een 1stewinter vogel, dan op onze grindplas? Want ze moet toch gezien hebben dat de afstand tussen ons landje en de binnenkort mogelijk ge-Brexitte overzijde toch wel plots heel klein was geworden. Wel, sommige zee-eenden zetten graag eens een stapje in de wijde wereld. En via stromen, kanalen en grote meren belanden ze dan soms in Limburg. Meestal op een grindgat of een andere grotere plas omdat die hen toch wat meer doet denken aan die wijdse zee.

Weinig mensen hebben deze vogel opgemerkt. Enerzijds omdat het een heel grote plas is met veel dobberende eendjes, vaak in de verte. Anderzijds omdat ze niet echt het opvallendste verenkleed in de eendenwereld heeft. Het gaat dan ook vaak om jonge vogels. Nu, als er een volwassen mannetje was meegevlogen naar Bergerven, dan was die misschien wel door meer mensen opgemerkt. Meneer grote zee-eend heeft een gitzwart verenpakje met een opvallende knalgele vlek op de bovensnavel. Net of ze er een plaatje hebben opgeplakt voor de veiligheid. Zoals wij fietsers een fluo-hesje aan doen.

Elk jaar dobberen er wel één of meer exemplaren van deze typische zee-soort rond op een plas Limburgs water. Maar eentje die zo lang blijft is toch leuk. Ik hoop wel dat het geen verkenners zijn die door klimaat-wetenschappers onder de eenden zijn uitgestuurd om al eens te checken welk uitzicht ze hebben als ze hier op de golven komen dobberen. Voor het geval dat die zeespiegel toch tot hier zou stijgen… of misschien weten die zee-eenden al meer?

www.limburgs-landschap.be