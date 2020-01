20 jaar Dienstencentrum feestelijk ingezet met nieuwjaarsborrel

Hoeselt - In september 2020 blaast het Dienstencentrum van OCMW Hoeselt 20 kaarsjes uit. Het startschot van wat een feestjaar zal worden, werd ingezet met een nieuwjaarsdrink voor de vaste bezoekers.

Om het nieuwe jaar alsook 20 jaar dienstencentrum feestelijk in te zetten werden de bezoekers getrakteerd op een nieuwjaarsdrink.

Woensdag 8 januari werd het eerste dorpsrestaurant van 2020 ingezet met een nieuwjaarsborrel. Voor de vrijwilligers van het dienstencentrum, dorpsrestaurant en minder mobielen centrale was dat op 14 januari met een glaasje bubbels en koffiekoeken en een kleine attentie. De trouwe klanten van het maaltijdenrestaurant van het dienstencentrum mochten op 16 januari genieten van een aperitiefje en nieuwjaarsdiner. En vrijdag 17 januari was de bende van het praatcafé aan de beurt met een borrelke en lekkere zoutversnaperingen.

En dat is nog maar het begin van hets feestjaar!

We willen onze vaste bezoekers verwennen en belonen voor hun bezoek aan het dienstencentrum maar we verwelkomen ook heel graag nieuwe mensen. Dus spring zeker eens binnen! Dat kan elke werkdag van 10 tot 17 uur, doorlopend. Voor meer inlichtingen: OCMW Hoeselt: 089-309 260