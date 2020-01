Mathias Vergels bezingt zijn Julie: “Zij is de enige naar wie ik luister”

Dat hij méér wil zijn dan Lowieke uit Thuis , vertelde hij een jaar geleden al. Dus toont Mathias Vergels (27) zich nu van een andere kant: als singer-songwriter op zijn debuutplaat Waar Is Mathi? , maar ook als geëngageerd activist. “Echt, ik heb nul komma nul vertrouwen in onze politici. Ze noemen Brussel het hart van Europa, ik noem het een rot hart.”

Dat Mathias een oude ziel in een jong lichaam is, vertelt manager Bob Savenberg ons enkele minuten voor het interview. En we begrijpen wat hij bedoelt: zo heeft Vergels naar eigen zeggen nog nooit muziek ...