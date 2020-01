Zet Magnette de deur echt weer op een kier voor N-VA?

Met zijn uitspraken van donderdag zet PS-voorzitter Paul Magnette de deur schijnbaar op een kier om toch opnieuw aan tafel te gaan zitten met N-VA, maar daar zijn politicologen het niet over eens. De ene heeft het over “een goede en positieve zaak”, anderen zien niet de minste vooruitgang en worden er haast moedeloos van. “Het is toch duidelijk dat PS en N-VA nooit samen in één regering kunnen?”