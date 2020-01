Kobe Ilsen: “Met het ouder worden is de drang naar applaus afgenomen”

De opnames van ‘Op Eén’ hadden hun weerslag op Kobe Ilsen (38): door de vele buitenlandse reizen verdween de presentator acht maanden van het scherm. “Het was ook een aanslag op mijn sociaal leven. Tegelijk was het heerlijk om zo lang niet op tv te komen”, zegt Ilsen. “Ik draai ondertussen vijftien jaar mee in de branche. Met het ouder worden voel ik dat de drang naar applaus is afgenomen.”