Verenigd Vlijtingen schenkt 1610 euro aan Over de Brug

Vlijtingen

Riemst - Op zondag 22 december organiseerden de verenigingen van Vlijtingen samen voor de vijfde maal hun kerstmarkt.

Deze kerstmarkt bestond uit heel wat kraampjes met allerlei hapjes en drank en typische kerstartikelen. De opbrengst van de jeneverbar ging dit jaar naar Over de Brug.

Afgelopen donderdag overhandigde een delegatie van Verenigd Vlijtingen een cheque van 1610 euro aan Over de Brug. Deze vereniging gaat het geld gebruiken voor hun project bewegen voor mensen met jongdementie. Het actief blijven bewegen is voor mensen met jongdementie niet zo vanzelfsprekend, maar wel zeer belangrijk in hun fysiek, mentaal en sociaal leven. Uit onderzoek is gebleken dat veel bewegen een positief effect heeft. Helaas kan je de dementie niet stoppen, maar bewegen zal wel bijdragen aan de quality of life (www.overdebrug.be).

De afgelopen vijf jaar heeft Verenigd Vlijtingen al zo’n 7500 euro mogen uitdelen aan allerhande goede doelen in Riemst zelf of in de buurt.

Een mooi gebaar van samenwerken en waar de opbrengst naar een project gaat dat een figuurlijk duwtje in de rug kan gebruiken.