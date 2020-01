Alison Van Uytvanck met ademhalingsklachten naar Australian Open

Alison Van Uytvanck heeft vrijdag forfait moeten geven voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar). Onze landgenote sukkelt met ademhalingsklachten, zo laten de organisatoren van het toernooi weten.

In de halve finales moest onze landgenote normaal gezien met Kirsten Flipkens aantreden tegen Shuai Peng en Shuai Zhang. Het Chinese duo plaatst zich nu zonder te spelen voor de finale.

“De ademhalingsmoeilijkheden komen door de tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen in Australië en misschien ook wel door de fijne roetdeeltjes in de lucht”, laat haar vader René Van Uytvanck aan Sporza weten. “Uit voorzorg heeft ze de wedstrijd niet gespeeld. Alison wil haar deelname aan de Australian Open niet in gevaar brengen.”

De voorbije week uitten heel wat spelers en speelsters al hun ongenoegen omdat er beslist werd alle wedstrijden te laten doorgaan terwijl de luchtkwaliteit in Australië bijzonder slecht is door de bosbranden.