Roeselare en Aalst strijden om Belgische volleybalbeker: “Vorm van de dag wordt bepalend”

Op zondag 16 februari vinden de EuroMillions Cup Finals volleybal plaats in het Antwerps Sportpaleis. Bij de mannen strijden Roeselare en Aalst om de Beker van België. Bij de vrouwen staan Asterix Avo Beveren en Hermes Oostende tegenover elkaar in de finale. Vrijdag werd het evenement toegelicht op het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel.

“De Cup Finals in het Sportpaleis zijn een referentie geworden voor indoor events, en dat niet alleen in België. Andere federaties zijn hier heel positief over. Enkele elementen, zoals de fanbeleving, zijn opgepikt door de Europese federatie voor bijvoorbeeld de EK’s bij de mannen en de vrouwen”, zei Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen. Hij was net als de andere aanwezigen getuige van de ondertekening van een nieuwe driejarige overeenkomst tussen de federatie en de Nationale Loterij, door bondsvoorzitter Guy Juwet en CEO van de Nationale Loterij Jannie Haek.

Met Roeselare-Aalst is de finale bij de mannen een heruitgave van die van vorig jaar. In 2019 waren de West-Vlamingen met 3-1 te sterk in de eindstrijd. Roeselare, dat in de halve finales eeuwige rivaal Maaseik uitschakelde, gaat voor een dertiende Beker. “Roeselare en Aalst kennen elkaar door en door”, verklaarde Guido Declercq, lid van de technische staf van Roeselare. “Beide teams hebben ervaren spelers in de rangen die weten wat het is om voor zoveel supporters te spelen. De vorm van de dag zal bepalend zijn. Wij gaan in ieder geval voor het record van vijf opeenvolgende bekers.”

Aalst won de Beker vier keer, maar dan wel als Asse-Lennik. De leider in de EuroMillions Volley League aast op revanche na de nederlaag in de vorige bekerfinale. Dat stelde Pascal Debels, CEO van Aalst. “De bekerfinale is het grootste volleybalevenement in België. Vorig jaar brachten we meer supporters mee naar het Sportpaleis dan er in onze eigen zaal binnen kunnen. Dat zegt genoeg”, aldus Debels.

Opnieuw Oostende versus Beveren bij de vrouwen

Bij de vrouwen tracht Hermes Oostende de bekertrofee aan de kust te houden. Oostende won de Beker van België zes keer. Regerend kampioen Asterix Avo Beveren heeft 13 bekertrofeeën in de prijzenkast. Oostende en Beveren, momenteel leider in de Liga A, treffen elkaar volgende week eveneens in de achtste finales van de CEV Cup. In de competitie stonden beide teams, die in april de titelplay-offs afwerkten, eerder dit seizoen elk eens in het winnende kamp bij de onderlinge confrontaties.

“Het is speciaal dat we elkaar vaak ontmoeten. Ik denk dat we elkaar alleen maar beter gaan maken”, reageerde Kris Vansnick, coach van Asterix Avo Beveren. “Die confrontatie in Europa is in ieder geval heel goed voor het Belgisch damesvolleybal, want één Belgisch team staat zeker in de kwartfinales. Dat is toch niet evident.”

“Het is nu een drukke periode. We lassen dus heel wat recuperatiemomenten in om op volle kracht te kunnen aantreden in de bekerfinale”, verklaarde Lieven Louagie, sportief manager bij Hermes Oostende. “Die wedstrijd is de belangrijkste match van het seizoen in het vrouwenvolley, ook qua aandacht.”

Op de finaledag gaat de mannenfinale door vanaf 14u, om 17u30 is het de beurt aan de vrouwen. Er zijn al bijna 10.000 tickets verkocht.