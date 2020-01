Dochter Martien Meiland komt met kledingcollectie

De Nederlandse familie Meiland, onder meer bekend van het televisieprogramma ‘Chateau Meiland’, is alom tegenwoordig. Het gezin toverde al twee keer een vervallen kasteel om tot een hotel, opende een woonwinkel en bracht een eigen wijn op de markt. Dochter Maxime (23) voegt daar nu nog een kledingcollectie aan toe.

Ze is amper 23 jaar maar Maxime komt nu al met haar eerste kledingcollectie. Dat kondigde ze zelf aan op Instagram, toen een fan haar om kledingwinkels vroeg. Wanneer de collectie in de winkels zal hangen, is voorlopig niet bekend.

Dat de blondine gek is op mode, bleek al meermaals tijdens de televisiereeks. Zo duikt ze geregeld in haar vaders kleerkast, op zoek naar leuke accessoires.