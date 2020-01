Forse groei voor haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge heeft in 2019 in totaal 45,8 miljoen ton goederen verhandeld. Dat betekent een stijging van 14,2 procent ten opzichte van 2018. Het havenbestuur maakte de cijfers vrijdag bekend. De groei is onder meer te danken aan sectoren als nieuwe wagens en containers, vloeibaar aardgas en roll-on-roll-offtrafieken.