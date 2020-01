Bussen De Lijn voldoen niet aan LEZ-regels: In 2019 al 37.350 euro aan boetes

De Lijn kreeg in 2019 in Brussel en Antwerpen respectievelijk 35.350 en 2.000 euro aan boetes opgelegd omdat haar bussen niet voldeden aan de regels met betrekking tot de lage-emissiezone (LEZ) in die steden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).