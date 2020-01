Officieel: Emmanuel Sowah en Knowledge Musona verlaten Anderlecht voor Eupen

Emmanuel Sowah en Knowledge Musona verlaten RSC Anderlecht voor KAS Eupen, zo bevestigde paars-wit vrijdagmiddag.

Het tweetal was eerder met Eupen meegegaan op oefenstage in Qatar. Daar lieten ze een goede indruk na. Anderlecht benadrukt dat het wat Musona betreft om een huurovereenkomst gaat, Sowah wordt definitief overgenomen. Voor beide spelers was er geen toekomst meer in het Astridpark.

Zimbabwaanse international Musona ruilde in 2018 KV Oostende voor Anderlecht, maar de aanvaller kon niet overtuigen in de hoofdstad. Het voorbije seizoen werd hij zes maanden uitgeleend aan Lokeren. Bij KV Oostende kende Musona meer succes, met 41 doelpunten en 18 assists in 112 wedstrijden.

De 22-jarige Sowah speelt sinds 2016 voor Anderlecht maar is dit weekend nog niet speelgerechtigd: de werkvergunning is nog niet in orde.