Christopher Tolkien, zoon van The Lord of the Rings-auteur, overleden

Christopher Tolkien, de zoon van de beroemde The Lord of the Rings-auteur J.R.R. Tolkien, is donderdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Tolkien Society op Twitter. Als “zoon van” wijdde Christopher Tolkien na het overlijden van zijn vader in 1973 zijn leven aan de nalatenschap van de schrijver. Zelf schreef hij ook verschillende boeken.