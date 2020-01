Kijken, lezen, schrijven…een Bruegeliaanse ervaring

Bree - Volgens allerlei (inter)nationale onderzoeken daalt de schrijfvaardigheid van onze Vlaamse leerlingen dramatisch. ‘De jeugd leest niet (meer) graag’, zo wil het cliché. Of dit ook van toepassing is op onze Breese schooljeugd? Waarschijnlijk wel…. Geldt dit echter voor iedereen of zijn er toch ook lichtpunten?

Uiteraard en die lichtpunten zetten we hier in de ‘schildersverf’. De twee klassen van 6 Humane wetenschappen ‘zagen’ in Bokrijk en in Brussel allerlei kunstwerken, kwamen dankzij een lezing van tentoonstellingscatalogi tot een dieper inzicht en ‘schreven’ met passie over Pieter Bruegel de Oude. Een schrijfoefening waarbij onze laatstejaars een favoriete prent en schilderij van deze topkunstenaar analyseerden: ‘Waarom ik zo hou van…’ .

Een moeilijke maar nuttige opdracht, want kijken-lezen-schrijven is ook eindeloos schrappen en herschrijven. Zijn onze studenten hierin geslaagd? Wij denken van wel… maar nemen jullie ook de moeite om de teksten van Marie Smeets, Jef Stinckens en Gitte Daniëls eens rustig door te nemen? Want jij wil toch ook niet voldoen aan dat cliché van….?

De teksten kan u vinden op de website https://www.augustinus-bree.be.