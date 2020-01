SAB neemt deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade

Bree - Op woensdagnamiddag 15 januari namen 40 leerlingen van de tweede graad en 42 leerlingen van de derde graad deel aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO).

Deze olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd met dertig leuke en originele meerkeuzevragen, die de leerlingen binnen een tijdsspanne van 3 uur moeten oplossen. Er werd hard en lang gewerkt, diep nagedacht en geredeneerd! In februari weten we wie boven de cesuur scoorde en dus naar de tweede ronde mag. We wachten vol spanning af!