Chrysostomos 2020 al dansend ingezet in Beringen

Beringen - Chrysostomos, het feest op de dag dat de zesdejaars van de humaniora nog maar 100 dagen naar school moeten, is vrijdag ochtend 17 januari goed ingezet.

Het is een traditie in Beringen dat de jeugddienst van de stad een fuif organiseert in de vroege ochtend. Om 5u30 werd de dans geopend in het jeugdhuis van Beverlo. Wat West- en Oost-Vlamingen en Vlaams-Brabanders 'Honderd Dagen' noemen, heet in Limburg en in Antwerpen Chrysostomos. Die naam verwijst naar de heilige Johannes Chrysostomos, die als een groot redenaar bekend staat. Op de campus van het Spectrumcollege werd Xmos 2020 officieel gestart met een dans door al de laatstejaars. Het is ook de laatste generatie jongeren die nog op de oude scholen in het centrum zaten. En vroeger was alles beter, het is al een eeuwenoud cliché. De leerlingen blikten met heimwee terug naar het oude Lutgart, VTI of college Sint-Jozef want de nieuwe campus was toch niet dat, was er te horen bij de jongeren. Ondertussen zijn het college en het VTI al gesloopt. Maar het allerbelangrijkste was het grote feest. Al de leerlingen hebben een dagprogramma uitgewerkt met als apotheose een fuif in Club 9 vrijdag avond.