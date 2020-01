Obussen veilig afgevoerd, graafwerken gaan door

Bocholt -

Bij graafwerken voor nutsleidingen in Kreyel is een aannemer donderdag op twaalf obussen gestoten. Ze waren van Amerikaanse makelij en uit WO II. Aannemer BTM nam geen risico en legde de graafwerken meteen stil. “Volgens DOVO was er niet meteen gevaar, maar er kan altijd iets foutlopen,” zegt Bjorn Theuwissen van BTM.