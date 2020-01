Broeikasconcert Visions of Songs and Stories in CC Achterolmen Maaseik

Maaseik - Afgelopen donderdag vond een bijzonder boeiende broeikasavond plaats op de bühne van Cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik toen 7 jonge talenten uit de Euregio hun beste beentje voorzetten.

In het kader van het interregionaal project “Visions of Stories and Songs” vond het Belgische luik plaats in cultuurcentrum Achterolmen (waarna het project ook nog zal landen in Geleen, Maastricht, Roermond en Sittard) waarbij jonge euregionale artiesten hun kunnen tonen aan het publiek. In Maaseik gaf Mon-o-Phone, een duo uit Zonhoven, de aftrap met een boeiende set die laveerde tussen Agnes Obel en P.J. Harvey. Het was lang geleden dat we een quasi vergeten instrument als de theremin op een podium zagen. Aansluitend gaf Marino Roosen, voorman van de groep Bonfire Lakes, solo een optreden met een hoge Neil Youngfactor dat opgedragen was aan zijn overleden familieleden. De derde act was Gos Rosling uit Bree die tot voor kort de gitaar omgordde als Luca Van Cruchten maar recent zijn artiestennaam aanpaste. Zijn melancholische aanpak werd versterkt door zijn specifieke, expressieve stemgeluid. Vervolgens bracht dichteres Els Dejonghe een volstrekt unieke literaire performance die een uitgekiende mix was van verhaal, dichtkunst, stand up en kierewiete zang. Na de pauze toonde Myrthe Luyten uit Bree nog eens waarom ze een van de strafste Limburgse muzikanten is met een donkere, soulvolle set die de grenzen van de liefde en de wanhoop deskundig fileerde, zeer mooi waarbij ook de functionele drum en percussie van haar ritmische sidekick Bert Hornikx opviel. Vorige maand was Lotte Walda uit Heerlen al eens te gast in het cultuurcentrum toen ze het voorprogramma verzorgde van Melanie en deze jonge zangeres bulkt van het zelfvertrouwen als ze grossiert in mooie, melodieuze songs met een stem als een klok en een ontwapenende presentatie. Als kers op de muziektaart sloot Wouter Dewit de avond perfect af met een korte set aan de vleugel die iedereen lam sloeg en waarbij de melancholie en weemoed uit de gordijnen droop. Ondanks zijn gestaag groeiende faam komt hij nog altijd graag terug naar zijn Maaseik en naar het cultuurcentrum waarin hij naar eigen zeggen opgroeide… Presentator en initiatiefnemer Jos Nabuurs sloot de bewogen avond af met een lofrede aan alle jonge artiesten!(Foto's door Gert Stockmans)