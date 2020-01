Nieuwe pop-upwinkel Prada slaat groen uit

Modehuis Prada opent in het Parijse warenhuis Galeries Lafayette Haussmann een nieuwe pop-upwinkel. De tijdelijke winkel slaat helemaal groen uit en werd bevoorraad met handtassen, schoenen en kleding uit de nieuwe zomer- en lentecollectie.

In het prestigieuze Parijse warenhuis Galeries Lafayette Haussmann heeft Prada zijn nieuwe collectie uitgestald. Op 77 vierkante meter kan je klassieke mantelpakjes kopen, met eventueel een bijhorende handtas of paar schoenen. Ook zijden bloesjes, zowat het handelsmerk van het Italiaanse modehuis, en halflange rokken hangen er in de rekken.

De winkel, die helemaal groen uitslaat, is nog te bezoeken tot 10 februari.

Foto: Prada

