6NGTW voert zaagwerken uit in samenwerking met gemeente Bocholt

Bocholt - Na een namiddagje knabben zagen op school, waren de leerlingen van Natuur & Groen van het Biotechnicum klaar voor het echte werk! Op een winderige dinsdagmiddag trokken ze erop uit als echte ‘Lumberjacks’. Gewapend met PBM`s en een kettingzaag, was geen enkele boom of struik in de gemeente Bocholt nog veilig.

Het speelplein, gelegen in de wijk ‘Dorperveld’ in Bocholt, krijgt een nieuw jasje. Oude bomen en struiken worden er gekapt. Het nieuwe plan ligt al klaar. Onder deskundige begeleiding van de werkmannen en de leraar, werden woorden zoals: ‘valkerf, velsnede, breuklijst en valrichting’ in de praktijk omgezet.

Op een veilige manier leerde de leerlingen werken met de kettingzaag. Takken werden door de hakselaar gestoken en “opgeruimd staat netjes”. De felle wind schrikte ons niet af en werd zelfs gebruikt in ons voordeel. Op enkele uren tijd lagen er al tal van bomen tegen de vlakte. En dat allemaal door onze 4 leerlingen van 6NGTW.