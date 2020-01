Zesde Welzijnscup van start

Genk - Vorige week werd op KRC Genk het startschot gegeven voor de zesde Welzijnscup, een initiatief van KRC Genk en Rotaryclub Genk. De Welzijnscup is een voetbaltornooi waarin een 160-tal kwetsbare kinderen uit een 12-tal sociale instellingen het tegen elkaar opnemen.

Het is intussen meer dan vijf jaar geleden dat Rotaryclub Genk en KRC Genk elkaar vonden. Ze zochten samen naar een mogelijkheid om kinderen uit sociale instellingen in het Genkse op een aangename maar goed georganiseerde en pedagogisch verantwoorde manier met elkaar te leren omgaan.

Belangrijkste doelstelling van communitymanager Marc Hardy en de medewerkers van KRC is om deze kinderen fair-play, respect en zelfbeheersing bij te brengen via het voetbalspel. De deelnemers, en dit jaar zijn er dat 160, ondertekenen een contract waarin ze onder meer beloven een teampplayer te zijn en respect te tonen voor zichzelf en anderen maar ook voor hun voetbaluitrusting. Ze engageren zich ook om zich goed te gedragen door onnodige fysieke contacten te vermijden en niet te morren bij de beslissingen van de scheidsrechter.

Rotaryclub Genk sponsort het hele gebeuren met de opbrengst van haar jaarlijkse 'Genker folies', een sociaal muzikaal en culinair event dat elk jaar in de maand november plaats vindt in het prachtige kader van het hotel Stiemerheide.

KRC Genk-trainer Hannes Wolf en Rotary Genk-voorzitter Geert Jeurissen ondertekenden het samenwerkingscontract voor deze zesde Welzijnscup.