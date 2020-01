Imams begeleidden 16 geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijkwamen

Zestien geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijgelaten zijn, hebben al begeleiding gekregen van Vlaamse imams, sinds een project daarrond anderhalf jaar geleden van start ging. Volgens Khalid Benhaddou, die het project mee coördineert, waren twee trajecten al “erg succesvol”. Het voortbestaan van het project is evenwel onzeker.

Het project, ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’, werd in juni 2018 gelanceerd en is gericht op geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijkomen. Anderhalf jaar later hebben de ...