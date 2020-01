Sport na school: skiën en snowboarden

Bocholt - Ook in het tweede trimester zijn de leerlingen van het Biotechnicum weer van start gegaan met “Sport na school”. We vlogen er direct in met een initiatie skiën en snowboarden. Hoewel de temperaturen het nog niet helemaal aangeven is het toch al winter, ideaal dus om de latten of het snowboard aan te binden.

De beginners kregen les van een monitor en de meer gevorderden konden zich wagen aan de grote afdaling. Met 15 deelnemers mogen we wel spreken van een succes. Iedereen heeft zich geweldig goed geamuseerd.