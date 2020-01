Beringen - Voor de nieuwjaarsreceptie van Markant Beringen werd Mireille Vaessen uitgenodigd.

Mireille studeerde aan Studio Herman Teirlinck en maakt al jaren muziektheater. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie bracht ze het liedjesprogramma The ladies, een avondvullend programma met songs van vrouwen over jazz, blues, soul tot potige rock ’n roll.

We kijken terug op een geslaagde avond en geweldige start van het nieuwe jaar.