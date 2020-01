Nieuwjaarsreceptie bij Okra Kleine-Brogel

Kleine-Brogel

Peer - Op 9 januari kwamen 85 Okra-leden elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar.

Ook het voltallige bestuur wenste aan alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar met een voorgelezen traditionele nieuwjaarsbrief. Een goede gezondheid was toch de voornaamste wens van iedereen, voor iedereen. Zo kunnen wij zeker allemaal deelnemen aan de vele voorgestelde activiteiten, tochten en reizen die al op de agenda staan voor 2020. Op het grote scherm werden reizen en uitstappen in de kijker gezet en kon men ook reeds inschrijven om hieraan mee te doen. Gedurende de namiddag werden herhaaldelijk lekkere hapjes en frisse drankjes aangeboden zoals dit voor een receptie toepasselijk is. Gezelligheid was troef en er werd druk bij gebabbeld. Het belooft een mooi en actief Okra jaar te worden in Kleine-Brogel!