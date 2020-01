Eerste naam voor feesteditie be-MINE blues

Beringen - be-MINE blues mag dit jaar op zondag 14 juni 5 kaarsjes uitblazen en doet dit met een topper van formaat, niemand minder dan The BluesBones zullen op deze feesteditie het beste van zichzelf geven!

The BluesBones zijn opgericht in 2011, speelde o.a. op Blues Peer, Breda Jazz Festival en Ribs en Blues. Winnaar van de Belgische Blues Challenge in 2016. Hun invloeden zijn niet op de vingers van één hand te tellen: Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Walter Trout, Joe Bonamassa… The BluesBones stonden op podia met o.a. King King, Jimmy Vaughan, Seasick Steve, Tommy Castro, Jimmy Thackery etc. De band heeft inmiddels al vier goed ontvangen albums uitgebracht. De muziek varieert van bluesrock, intense bluesballads, swampy slide tot heavy rock. The BluesBones hebben slechts één doel: “to play blues that gets to your bones”

Meer namen en info volgt zeer binnenkort! http://www.bemineblues.be